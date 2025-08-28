Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс Москва — Кемерово вынужденно сел в Новосибирске

Плотный туман в Кемерове заставил лайнер S7 сесть в Новосибирске.

Самолёт авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс по маршруту Москва — Кемерово, был перенаправлен в аэропорт Новосибирска (Толмачёво). Причиной изменения курса стал плотный туман, из-за которого кемеровский аэропорт не смог дать разрешение на посадку.

По информации одной из пассажирок, после приземления в Новосибирске люди около часа провели в самолёте, после чего экипаж разрешил выйти в терминал. Там пассажиры ожидали дальнейших инструкций. Также сообщается, что вылет из столицы был задержан на 30 минут.

Изначально лайнер должен был приземлиться в Кемерове в 6:10 утра. Однако, согласно данным онлайн-табло аэропорта, время прибытия сначала перенесли на 8:15, а затем на 11:15.