Рейс Москва — Кемерово вынужденно сел в Новосибирске

По информации одной из пассажирок, после приземления в Новосибирске люди около часа провели в самолёте, после чего экипаж разрешил выйти в терминал. Там пассажиры ожидали дальнейших инструкций. Также сообщается, что вылет из столицы был задержан на 30 минут.