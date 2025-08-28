Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщили о беспилотниках ВСУ, сбитых над регионами России

В ночь с 27 на 28 августа дежурные силы ПВО уничтожили 102 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Силы ПВО России уничтожили 102 вражеских дрона.

В ночь с 27 на 28 августа дежурные силы ПВО уничтожили 102 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. При этом отмечается, что основная часть БПЛА была сбита над акваторией Черного моря — 22 аппарата, а также над Ростовской и Самарской областями, где по каждому региону было перехвачено по 21 дрону.

Кроме того, по информации военных, 18 беспилотников были ликвидированы над Краснодарским краем, 11 — над Крымом, по три аппарата сбиты над Воронежской и Саратовской областями, два — над Волгоградской областью. Еще один дрон был уничтожен в районе Азовского моря.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше