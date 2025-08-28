На Сахалине спустя 5 дней нашли пропавших в лесу людей

На Сахалине почти неделю шла поисковая операция четверых жителей Смирныховского района, в числе которых был и 15-летний подросток. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
«Четверо жителей Сахалина, в том числе 15-летний подросток, обнаружены в районе реки Гульки. Они заблудились при сборе дикоросов. Сейчас найденные в безопасности, спасатели выводят их из леса», — говорится в официальном сообщении.
В поисках было задействовано порядка 30 спасателей. Были подключены кинологи и расчеты беспилотников. Было обследовано на земле более 10 километров.
В ведомстве также отметили, что для поиска пропавших островитян в воздух поднимали вертолет Ми-8 МЧС России. Сахалинцы ушли в лес неподалеку от горы Вайда 23 августа и с того дня об их местоположении ничего не было известно.
Ранее «МК» писал, что на Курилах нашли в ходе двухдневной спасательной операции 9 пропавших туристок и двоих гидов-супругов.
