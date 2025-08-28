Ричмонд
Российские ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ ночью 28 августа

Силы ПВО за ночь уничтожили 102 дрона ВСУ над российскими регионами.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника за ночь 28 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

Так, большую часть дронов противника, 22 единицы, было уничтожено над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА — над территориями Ростовской и Самарской областей, 18 беспилотников российские военные ликвидировали над Краснодарским краем, еще 11 дронов ВСУ сбиты над Крымским полуостровом.

Кроме того, по три БПЛА противника российские силы ПВО уничтожили в Воронежской и Саратовской областях, два — в Волгоградской области и один — над акваторией Азовского моря.

Накануне в шести муниципалитетах Белгородской области 43 населенных пункта подверглись атакам ВСУ 27 августа. Всего регион атаковали 88 вражеских беспилотников.

Также сообщалось, что в ДНР, в районе Колодезей, бойцы группировки войск «Запад» захватили сразу несколько расчетов ударных БПЛА. Всего в плен попали девять операторов.

