Ужасная находка в реке помогла разгадать тайну исчезновения семейной пары

Кен Мартин был главой семьи, исчезнувшей в 1958 году. 7 декабря он, его жена и трое подростков-детей отправились в поездку по направлению к каньону реки Колумбия и больше не вернулись. Спустя год течение вынесло тела двух дочерей, однако остальных так и не нашли.