Ужасная находка в реке помогла разгадать тайну исчезновения семейной пары

В США на дне реки Колумбия обнаружили автомобиль, пропавший вместе с пассажирами 67 лет назад. Как сообщает издание Oregon Live, внутри машины нашли останки двух взрослых людей.
Необычную находку сделал дайвер Арчер Майо. В марте 2025 года он заметил затонувший автомобиль, но лишь в августе смог подобраться к нему, предварительно расчистив русло от скопившегося мусора.
На глубине его ожидала машина марки Ford середины прошлого века. В салоне лежали человеческие кости, рядом — фотоаппарат с гравировкой имени владельца: Кен Мартин. По предварительным данным, останки принадлежат ему и его супруге Барбаре.
Кен Мартин был главой семьи, исчезнувшей в 1958 году. 7 декабря он, его жена и трое подростков-детей отправились в поездку по направлению к каньону реки Колумбия и больше не вернулись. Спустя год течение вынесло тела двух дочерей, однако остальных так и не нашли.
Полиция тогда предполагала, что автомобиль случайно оказался в воде, но в обществе появилось множество мрачных версий о случившемся. Тайна оставалась неразгаданной до настоящего времени.
О судьбе семьи Мартинов Майо впервые услышал в 2018 году. Изучая материалы дела, он выяснил, что в русле реки находится искусственная впадина огромной глубины, способная затянуть даже автомобиль. Более того, она расположена неподалёку от парковки, откуда легко съехать прямо в воду, если плохо знать местность. Именно там дайвер и нашёл затонувший Ford.
Правоохранительные органы пока не спешат закрывать дело. Обнаруженные останки направлены на экспертизу. Специалисты не исключают, что среди них могут оказаться кости ещё одного ребёнка.
