Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина атаковала Самару беспилотниками: власти ограничили авиасообщение и мобильный интернет

Федорищев: Самарская область подверглась атаке украинских БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Утром 28 августа Самарская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Вячеслав Федорищев предупредил местных жителей о работе систем противовоздушной обороны.

Через свой Telegram-канал он обратился к населению, сообщив, что область атакована вражескими БПЛА. В том же сообщении губернатор написал о введении временных ограничений на прием и отправку рейсов в аэропорту Самары.

Дополнительно Федорищев проинформировал о введении ограничений на работу мобильного интернета. Все меры принимаются для обеспечения безопасности, подчеркнул глава региона.

«Призываю вас воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях, чтобы не стать пособником врага. Сохраняйте спокойствие», — добавил он.

Тем временем в Волгоградской области приостановили движение поездов через станцию Петров Вал после падения обломков дрона. В Telegram-канале Приволжской железной дороги сообщили, что загорелось строение, которое не относится к пассажирской инфраструктуре.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше