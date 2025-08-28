Украина атаковала Самару беспилотниками: власти ограничили авиасообщение и мобильный интернет

Утром 28 августа Самарская область подверглась атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Вячеслав Федорищев предупредил местных жителей о работе систем противовоздушной обороны.
Через свой Telegram-канал он обратился к населению, сообщив, что область атакована вражескими БПЛА. В том же сообщении губернатор написал о введении временных ограничений на прием и отправку рейсов в аэропорту Самары.
Дополнительно Федорищев проинформировал о введении ограничений на работу мобильного интернета. Все меры принимаются для обеспечения безопасности, подчеркнул глава региона.
«Призываю вас воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в социальных сетях, чтобы не стать пособником врага. Сохраняйте спокойствие», — добавил он.
Тем временем в Волгоградской области приостановили движение поездов через станцию Петров Вал после падения обломков дрона. В Telegram-канале Приволжской железной дороги сообщили, что загорелось строение, которое не относится к пассажирской инфраструктуре.