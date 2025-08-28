В Челябинске иномарка перевернулась на крышу после ДТП

Две машины столкнулись возле дома № 105 по улице Дзержинского. В ДТП поучаствовали автомобиль «Хавал», который вел 32-летний мужчина, и машина «Рено Сандеро», за рулем которой был 63-летний водитель. После удара вторая иномарка опрокинулась и оказалась лежащей на крыше.