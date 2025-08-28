Ричмонд
В Челябинске иномарка перевернулась на крышу после ДТП

Авария случилась накануне вечером, 27 августа, на улице Дзержинского. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города Челябинска.

Источник: AP 2024

Две машины столкнулись возле дома № 105 по улице Дзержинского. В ДТП поучаствовали автомобиль «Хавал», который вел 32-летний мужчина, и машина «Рено Сандеро», за рулем которой был 63-летний водитель. После удара вторая иномарка опрокинулась и оказалась лежащей на крыше.

В городской ГАИ уточнили, что в дорожном происшествии пострадали два человека — это 18-летний пассажир «Хавала» и 63-летняя женщина-пассажир «Рено Сандеро». Оба получили телесные повреждения.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. На месте аварии работал экипаж дорожно-патрульной службы.