В Челябинске иномарка перевернулась на крышу после ДТП

Две машины столкнулись возле дома № 105 по улице Дзержинского. В ДТП поучаствовали автомобиль «Хавал», который вел 32-летний мужчина, и машина «Рено Сандеро», за рулем которой был 63-летний водитель. После удара вторая иномарка опрокинулась и оказалась лежащей на крыше.
В городской ГАИ уточнили, что в дорожном происшествии пострадали два человека — это 18-летний пассажир «Хавала» и 63-летняя женщина-пассажир «Рено Сандеро». Оба получили телесные повреждения.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. На месте аварии работал экипаж дорожно-патрульной службы.