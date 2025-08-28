На границе задержаны двое мужчин, пытавшихся ввезти в Узбекистан почти 20 кг золотых изделий

Военнослужащие Пограничных войск Службы государственной безопасности в ходе специальной операции задержали в Ферганском районе двух мужчин, которые пытались незаконно провезти в Узбекистан огромное количество золотых украшений. Драгоценности были аккуратно упакованы в брикеты и спрятаны в двух спортивных сумках.