На границе задержаны двое мужчин, пытавшихся ввезти в Узбекистан почти 20 кг золотых изделий

Военнослужащие Пограничных войск Службы государственной безопасности в ходе специальной операции задержали в Ферганском районе двух мужчин, которые пытались незаконно провезти в Узбекистан огромное количество золотых украшений. Драгоценности были аккуратно упакованы в брикеты и спрятаны в двух спортивных сумках.
Нарушителями оказались местные жители в возрасте 32 и 34 лет. По данным следствия, они пытались тайно провезти контрабанду из соседнего Кыргызстана, минуя пункты таможенного контроля.
Общий вес изъятых ювелирных изделий составил 19 килограммов 119 граммов, а их ориентировочная стоимость оценивается в 20 миллиардов сумов.
В настоящее время вся партия украшений направлена на экспертизу, а правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.