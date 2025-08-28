Ричмонд
На границе задержаны двое мужчин, пытавшихся ввезти в Узбекистан почти 20 кг золотых изделий

Vaib.uz (Узбекистан. 28 августа). На узбекско-кыргызской границе на днях развернулась почти детективная история: силовики предотвратили попытку крупной контрабанды.

Источник: СГБ

Военнослужащие Пограничных войск Службы государственной безопасности в ходе специальной операции задержали в Ферганском районе двух мужчин, которые пытались незаконно провезти в Узбекистан огромное количество золотых украшений. Драгоценности были аккуратно упакованы в брикеты и спрятаны в двух спортивных сумках.

Нарушителями оказались местные жители в возрасте 32 и 34 лет. По данным следствия, они пытались тайно провезти контрабанду из соседнего Кыргызстана, минуя пункты таможенного контроля.

Общий вес изъятых ювелирных изделий составил 19 килограммов 119 граммов, а их ориентировочная стоимость оценивается в 20 миллиардов сумов.

В настоящее время вся партия украшений направлена на экспертизу, а правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.