В Индии рухнул самодельный четырехэтажный дом, погибли 15 человек

Трагический инцидент произошел в индийском городе Вирар, где в ночь на среду обрушилось четырехэтажное здание, построенное без соответствующего разрешения. По данным полиции, катастрофа произошла в 00:05 по местному времени, когда незаконная постройка, вмещавшая около 50 квартир, рухнула на соседний пустующий жилой дом.