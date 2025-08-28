«Паутина» помогла задержать водителя из Екатеринбурга с 300 штрафами

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Задержанный в 2023 году купил автомобиль «Лада», но не поставил его на регистрационный учет. Прежний владелец, житель Пермского края, не прекратил регистрацию автомобиля. Поэтому все постановления за штрафы поступали ему.
В розыске водителя «Лады» помогла специальная аналитическая программа «Паутина». Она проанализировала данные с камер, идентифицировала лицо, управлявшее автомобилем, вычислила его регулярные маршруты передвижения.
Благодаря этим данным водитель «Лады» был остановлен на 78-м километре ЕКАД. При его задержании водитель выразил удивление, что из потока транспорта остановили только его.
Автомобиль помещен на специализированную стоянку. В отношении водителя составлены административные материалы. Нарушения и долг по штрафам в размере 300 тысяч рублей переданы службе судебных приставов.
