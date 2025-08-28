«Паутина» помогла задержать водителя из Екатеринбурга с 300 штрафами

«МК-Урал» ранее писал, что судебные приставы привлекли к административной ответственности директора одного из банков по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.