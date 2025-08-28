Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Паутина» помогла задержать водителя из Екатеринбурга с 300 штрафами

Сотрудники Госавтоинспекции задержали на ЕКАД жителя Екатеринбурга 1992 года рождения, у которого накопилось 300 неоплаченных штрафов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задержанный в 2023 году купил автомобиль «Лада», но не поставил его на регистрационный учет. Прежний владелец, житель Пермского края, не прекратил регистрацию автомобиля. Поэтому все постановления за штрафы поступали ему.

В розыске водителя «Лады» помогла специальная аналитическая программа «Паутина». Она проанализировала данные с камер, идентифицировала лицо, управлявшее автомобилем, вычислила его регулярные маршруты передвижения.

Благодаря этим данным водитель «Лады» был остановлен на 78-м километре ЕКАД. При его задержании водитель выразил удивление, что из потока транспорта остановили только его.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку. В отношении водителя составлены административные материалы. Нарушения и долг по штрафам в размере 300 тысяч рублей переданы службе судебных приставов.

«МК-Урал» ранее писал, что судебные приставы привлекли к административной ответственности директора одного из банков по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Поводом к привлечению к ответственности стали более 170 звонков и смс-сообщений, которые за пару месяцев поступили жителю Дегтярска. У последнего была задолженность по кредиту.