Девять курян умерли в Сумах из-за воспаления легких, не дождавшись обмена

Девять жителей Курской области, удерживаемые в украинском плену в Сумах, скончались от воспаления легких, не дождавшись обмена. Об этом рассказала РИА Новости вернувшаяся из плена курянка Анна Капустина.
«Не то чтобы было холодно. Это, наверное, какая-то инфекция, потому что мы все переболели, и не один раз. Раза два все переболели. Медицинский уход был, но не такой, какой положен за больными. Тем более они старые люди, за ними особый должен быть уход, они не двигались. Они были очень старые, то есть в возрасте, не выдержали всего этого», — приводит информагентство слова собеседницы.
Ранее один из вернувшихся из Сум житель Курской области, Илья Белокрылов, рассказал, как украинские военные открыли по нему огонь из автомата и он «получил» четыре пули. При этом мужчина говорил, что он гражданский.
Обмен с украинской стороной, в ходе которого в Россию вернулись 8 курян и 146 военнослужащих, состоялся в воскресенье, 24 августа.