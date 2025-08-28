Девять курян умерли в Сумах из-за воспаления легких, не дождавшись обмена

«Не то чтобы было холодно. Это, наверное, какая-то инфекция, потому что мы все переболели, и не один раз. Раза два все переболели. Медицинский уход был, но не такой, какой положен за больными. Тем более они старые люди, за ними особый должен быть уход, они не двигались. Они были очень старые, то есть в возрасте, не выдержали всего этого», — приводит информагентство слова собеседницы.