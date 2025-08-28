Случайность спасла жизни нескольким посетителям «Крокуса»: что свидетели рассказали в суде

Как заявил собеседник агентства, несколько человек, выступавших в суде в качестве потерпевших и свидетелей, сообщили, что спаслись чудом. Кто-то из них вышел на перекур перед началом концерта, другие покинули зал, чтобы подышать воздухом или купить воду.