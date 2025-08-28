Случайность спасла жизни нескольким посетителям «Крокуса»: что свидетели рассказали в суде

В ходе судебного заседания по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» некоторые посетители концерта рассказали, что покинули зрительный зал за несколько минут до начала атаки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Как заявил собеседник агентства, несколько человек, выступавших в суде в качестве потерпевших и свидетелей, сообщили, что спаслись чудом. Кто-то из них вышел на перекур перед началом концерта, другие покинули зал, чтобы подышать воздухом или купить воду.
В частности, источник упомянул одного мужчину, который вышел покурить перед терактом. Он не вернулся обратно после того, как мимо него прошли террористы, направлявшиеся в концертный зал.
Уголовное дело о теракте в «Крокусе» рассматривается Вторым западным окружным военным судом по существу. Вскоре после начала слушания были закрыты для публики по ходатайству прокурора, который сослался на необходимость обеспечения безопасности всех участников процесса.
Ранее KP.RU сообщал, что одного из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» задержали после погони, сняв с дерева, куда он попытался скрыться в лесном массиве.