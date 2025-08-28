Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

45-летний житель Башкирии отправил мошенникам больше миллиона рублей

В Стерлитамаке полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стал 45-летний горожанин.

Мужчина потерял баснословную сумму, попытавшись заработать на бирже.

В интернете он прошел по ссылке и заполнил анкету. Вскоре с ним связались сотрудники некой биржевой компании и предложили установить приложение для конвертации валют. Затем с ним связался «аналитик» и предложил внести 8 тысяч рублей, после чего показал вывод средств размером почти в тысячу рублей.

По данным пресс-службы МВД Башкирии, следом мошенники убедили жертву перевести больше миллиона рублей на специальный счет. Часть средств были сбережениями мужчины, а остальное он взял в виде онлайн-кредита. При попытке вывести средства мужчина понял, что его счет заблокировали. Для разблокировки снова потребовали внести деньги. Пострадавший обратился в полицию, правоохранители возбудили дело о мошенничестве.