45-летний житель Башкирии отправил мошенникам больше миллиона рублей

В интернете он прошел по ссылке и заполнил анкету. Вскоре с ним связались сотрудники некой биржевой компании и предложили установить приложение для конвертации валют. Затем с ним связался «аналитик» и предложил внести 8 тысяч рублей, после чего показал вывод средств размером почти в тысячу рублей.