45-летний житель Башкирии отправил мошенникам больше миллиона рублей

Мужчина потерял баснословную сумму, попытавшись заработать на бирже.
В интернете он прошел по ссылке и заполнил анкету. Вскоре с ним связались сотрудники некой биржевой компании и предложили установить приложение для конвертации валют. Затем с ним связался «аналитик» и предложил внести 8 тысяч рублей, после чего показал вывод средств размером почти в тысячу рублей.
По данным пресс-службы МВД Башкирии, следом мошенники убедили жертву перевести больше миллиона рублей на специальный счет. Часть средств были сбережениями мужчины, а остальное он взял в виде онлайн-кредита. При попытке вывести средства мужчина понял, что его счет заблокировали. Для разблокировки снова потребовали внести деньги. Пострадавший обратился в полицию, правоохранители возбудили дело о мошенничестве.