Мужчина, которого унесло на бочке в Охотское море, погиб

Мужчина, которого унесло в Охотское море на бочке из-под ГСМ, погиб. Об этом в четверг, 28 августа, сообщили в пресс-службе МЧС.

Тело погибшего обнаружили местные жители на побережье в Тугуро-Чемиканском районе Хабаровского края и передали полиции, сообщает RT.

21 августа компания из трех человек пыталась переехать на «КамАЗе» реку Тыл, которая впадает в Удскую губу Охотского моря. Из-за подъема уровня воды автомобиль заглох: два человека успели выбраться, а третьего мужчину унесло в сторону моря на бочке из-под ГСМ.

Помимо этого, 29-летний гражданин РФ Николай Свечников пропал 24 августа во время заплыва через Босфор. Из трех тысяч участников он единственный не вернулся к финишу. При этом Свечников является мастером спорта по плаванию. Свечников готовился к соревнованиям в условиях хорошей погоды, однако перед заплывом в Стамбуле выпали осадки, из-за чего резко упала видимость и поднялись волны.