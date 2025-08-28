Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае нашли тело мужчины, которого унесло в Охотское море

В Хабаровском крае нашли тело мужчины, которого унесло на бочке в Охотское море.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Тело мужчины, которого унесло на бочке в Охотское море, найдено на побережье в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Региональный главк МЧС в среду сообщал, что спасатели на вертолете вылетели на поиски мужчины, которого унесло рекой на бочке из-под горюче-смазочных материалов в сторону Охотского моря в Хабаровском крае.

«Поиски мужчины, которого унесло на бочке в Охотское море, завершены. Его тело было обнаружено местными жителями на побережье в Тугуро-Чемиканском районе Хабаровского края и передано сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.