В Курагино подросток опрокинул питбайк и оставил подругу на месте аварии

В Курагино произошел инцидент с участием 17-летнего подростка, управлявшего питбайком.
В результате аварии серьезные травмы получила его 18-летняя пассажирка, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на улице Королева. По предварительной информации, юноша, не имея водительских прав, не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего мотоцикл перевернулся. После аварии подросток скрылся с места происшествия, оставив свою подругу, которая была госпитализирована. Оба участника инцидента не были в мотошлемах и защитной экипировке.
Сотрудники ДПС вскоре задержали водителя питбайка. Установлено, что мотоцикл был куплен на деньги, заработанные им на подработке.
На подростка составлены административные протоколы за управление транспортным средством без прав, отсутствие шлема и оставление места ДТП. Все материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
ГИБДД напоминает, что для управления питбайком необходимо наличие водительского удостоверения, а также запрещает движение на таких транспортных средствах по дорогам общего пользования.