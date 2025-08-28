В Курагино подросток опрокинул питбайк и оставил подругу на месте аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на улице Королева. По предварительной информации, юноша, не имея водительских прав, не справился с управлением и съехал с дороги, в результате чего мотоцикл перевернулся. После аварии подросток скрылся с места происшествия, оставив свою подругу, которая была госпитализирована. Оба участника инцидента не были в мотошлемах и защитной экипировке.