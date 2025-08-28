Ричмонд
Падение дрона парализовало движение в Самарской области: поезда задерживаются на два часа

10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения БПЛА в районе станции.

Источник: Комсомольская правда

Десять поездов задерживаются в Самарской области из-за падения беспилотного летательного аппарата в районе станции Кряж. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Инцидент произошел в четверг, 28 августа, на перегоне между станциями Кряж и Липяги. В результате падения БПЛА была временно нарушена работа контактной сети, что привело к сбоям в движении.

По последним данным, из-за происшествия задерживаются шесть пассажирских и четыре пригородных поезда. Максимальное время задержки составляет два часа четырнадцать минут. Также было объявлено об отмене трех пригородных составов.

Представители железной дороги заявили, что делают все возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов и скорейшего восстановления нормального графика движения.

Ранее губернатор региона Вячеслав Федорищев предупредил местных жителей о работе систем противовоздушной обороны. Он написал о введении временных ограничений на прием и отправку рейсов в аэропорту Самары и работу мобильного интернета.

