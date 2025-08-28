Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на НПЗ из-за падения беспилотника произошел в Краснодарском крае

Пожар произошел на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом в четверг, 28 августа, сообщила пресс-служба оперштаба региона.

Пожар произошел на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом в четверг, 28 августа, сообщила пресс-служба оперштаба региона.

На месте происшествия работают экстренных службы, пострадавших нет.

— В тушении пожара площадью 20 квадратных метров участвуют 21 человек и восемь единиц техники, — сообщается в Telegram-канале оперштаба.

Помимо этого, из-за падения обломков беспилотника в городе Петровом Вале Волгоградской области загорелось здание локомотивного депо. По данным губернатора Андрея Бочарова, в результате пожара пострадавших нет, возгорание оперативно потушили.