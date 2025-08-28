Пожар на НПЗ из-за падения беспилотника произошел в Краснодарском крае

Пожар произошел на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом в четверг, 28 августа, сообщила пресс-служба оперштаба региона.
На месте происшествия работают экстренных службы, пострадавших нет.
— В тушении пожара площадью 20 квадратных метров участвуют 21 человек и восемь единиц техники, — сообщается в Telegram-канале оперштаба.
Помимо этого, из-за падения обломков беспилотника в городе Петровом Вале Волгоградской области загорелось здание локомотивного депо. По данным губернатора Андрея Бочарова, в результате пожара пострадавших нет, возгорание оперативно потушили.