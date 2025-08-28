«Невозможно спасти»: что известно о состоянии Наговициной, застрявшей на пике Победы

Наговицина находится на пике Победа с 12 августа.
Совет альпинистов, привлеченный в качестве экспертной группы компанией «Ак-Сай трэвел», организовавшей восхождение пермячки Натальи Наговициной на пик Победы, сообщил о невозможности проведения ее спасения. Как отмечается, в обсуждении приняли участие специалисты как из страны, так и из-за рубежа, обладающие опытом и необходимой квалификацией для осуществления подобных спасательных операций.
По итогам консультаций принято решение, что проведение поисково-спасательных мероприятий на пике Победы в текущем сезоне невозможно. В компании подчеркнули, что эксперты тщательно оценили потенциальные угрозы для жизни и здоровья спасателей, а также приняли во внимание крайне неблагоприятные погодные условия в районе проведения операции. Последние новости о состоянии Натальи Наговициной — в материале URA.RU.
Что случилось с Наговициной.
Наталья Наговицина 12 августа получила перелом ноги при спуске с горы. С того момента спортсменка остается на высоте около семи тысяч метров, не имея при себе запасов продовольствия. Операция по эвакуации осложняется неблагоприятными погодными условиями. Итальянский альпинист дважды предпринимал попытки спасти пострадавшую, однако в ходе этих действий погиб. Отмечается, что с пика Победы с 1955 года не удалось эвакуировать ни одного альпиниста.
Признали без вести пропавшей.
Наталья Наговицина, официально внесена в список пропавших без вести. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии Адиль Чарыгов. По его словам, сейчас невозможно подтвердить ни факт жизни, ни факт смерти Наговициной, в связи с чем принято решение признать ее пропавшей без вести. С 12 августа альпинистка находилась на ограниченном участке горной местности в условиях высокогорья.
Признаков жизни нет.
Пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана распространила заявление о том, что в ходе аэровидеосъемки в районе пика Победы не удалось зафиксировать признаков жизни российской альпинистки. Согласно сообщению ведомства, дроны, оснащенные высокоточной техникой, обследовали предполагаемое место нахождения спортсменки. После анализа полученных материалов с учетом неблагоприятных погодных условий и особенностей ландшафта специалисты пришли к выводу, что признаков жизни Наговициной обнаружено не было.
Альпинист рассказал, как пытался спасти Наговицину.
Немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд сообщил о деталях операции по спасению Наговициной. В спасательной миссии также принимал участие его итальянский напарник Лука Синигалья. По словам Зигмунда, альпинисты обнаружили Наталью и зафиксировали травмированную лодыжку с помощью части палатки. Кроме того, они оставили ей запас продовольствия и газа, рассчитанный примерно на четыре-пять дней.
Зигмунд также подчеркнул, что во время спуска Лука Синигалья находился в крайне тяжелом состоянии — он получил серьезные обморожения пальцев и испытывал острую боль. Несмотря на оказанную первую помощь и принятые меры для ускорения спуска, у итальянского альпиниста начались судороги, после чего развился отек головного мозга, приведший к его смерти.
Появились кадры с пика Победы.
ГКНБ Киргизии распространил видеозапись с места инцидента, где на склоне пика Победы оказалась заблокирована Наталья Наговицина. Видео было размещено на официальном интернет-ресурсе комитета.
В рамках поисковой операции сотрудники ведомства задействовали беспилотные летательные аппараты, оснащенные современными системами аэровидеонаблюдения с высокой степенью детализации. Несмотря на это, как подчеркнули представители госкомитета, в ходе обследования территории пика Победы обнаружить признаки присутствия Наговициной не удалось.
Началась доследственная проверка.
В Кыргызстане начата доследственная проверка по факту происшествия с Наговициной на Пике Победы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям туристической компании, организовавшей восхождение группы, в которую входила пострадавшая альпинистка.
Погибших может быть больше.
В МЧС Киргизии отмечают, что реальное число погибших альпинистов в районе пика Победы может существенно превышать ранее озвученную информацию. Для уточнения количества жертв ведомство совместно с МВД осуществляет сверку баз данных и анализ архивных материалов. Об этом сообщил Адиль Чарыгов. По неофициальной информации, в районе пика Победы обнаружено больше тел, заявил Чарыгов. До завершения проверки министерство воздерживается от публикации предварительных цифр.
Пик Победы, высота которого составляет 7 439 метров, является самой высокой точкой Кыргызстана и входит в горную систему Тянь-Шаня. Этот район считается одним из наиболее опасных для альпинистов из-за высокой лавиноопасности, сложного рельефа и непредсказуемых погодных условий.