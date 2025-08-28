«Невозможно спасти»: что известно о состоянии Наговициной, застрявшей на пике Победы

Наталья Наговицина 12 августа получила перелом ноги при спуске с горы. С того момента спортсменка остается на высоте около семи тысяч метров, не имея при себе запасов продовольствия. Операция по эвакуации осложняется неблагоприятными погодными условиями. Итальянский альпинист дважды предпринимал попытки спасти пострадавшую, однако в ходе этих действий погиб. Отмечается, что с пика Победы с 1955 года не удалось эвакуировать ни одного альпиниста.