После удара беспилотника ВСУ в Геленджике начался пожар в лесу

В лесном массиве у села Криница в Геленджике вспыхнул пожар после падения обломков беспилотного летательного аппарата.

В лесном массиве у села Криница в Геленджике вспыхнул пожар после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Сообщается о трёх очагах общей площадью около 200 квадратных метров.

В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что в Северском районе также ликвидируют последствия атаки БПЛА. Пострадавших нет, на местах работают экстренные службы и специализированные бригады. К тушению привлечены 14 человек личного состава и четыре единицы техники.

По информации краевого лесопожарного центра, сообщение о задымлении поступило на пульт диспетчерской службы. По прибытии пожарные зафиксировали возгорание, вызванное падением сбитого БПЛА, и приступили к тушению. Первоначально площадь пожара оценивалась в 0,3 га, к 06:45 мск она увеличилась примерно до 0,7 га.

В настоящее время реализуются меры по локализации огня и наращиваются силы и средства для его эффективного тушения.

Читайте также: Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на жилой дом в Ростовской области.

