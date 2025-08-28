В Приамурье машина столкнулась с пассажирским поездом

В результате аварии водитель автомобиля погиб на месте от полученных травм. Пассажиры и бригада поезда не пострадали и не нуждались в медицинской помощи. Происшествие вызвало задержку движения пассажирских поездов № 392 и № 318 сообщением Нижний Бестях-Благовещенск.