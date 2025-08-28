В Приамурье машина столкнулась с пассажирским поездом

В Благовещенске Амурской области произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде.
Водитель легкового автомобиля Toyota Wish, 1989 года рождения, выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 392 сообщением Чита-Благовещенск, несмотря на исправно работающую сигнализацию. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
В результате аварии водитель автомобиля погиб на месте от полученных травм. Пассажиры и бригада поезда не пострадали и не нуждались в медицинской помощи. Происшествие вызвало задержку движения пассажирских поездов № 392 и № 318 сообщением Нижний Бестях-Благовещенск.
В настоящее время на месте работают сотрудники Забайкальской железной дороги и Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
