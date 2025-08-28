Исчезнувшую пятилетнюю девочку из Новосибирска нашли в Томске

Пятилетняя девочка из Новосибирска, пропавшая в июне 2025 года, найдена живой в Томске. Уголовное дело переквалифицировано со статьи «убийство» на «похищение человека».
По словам матери, Натальи Липинской журналистам НГС, девочка была найдена в Томске на прошлой неделе. Мать не смогла сразу забрать ребенка, так как ей требовалось сопровождение сотрудника полиции для фиксации состояния девочки.
Девочка с 2023 года жила с отцом и бабушкой по решению суда. Отец утверждал, что мать страдает от зависимостей, однако позже был осужден за истязания бывшей жены и пасынка.
Сейчас мать пытается лишить отца родительских прав и добиться определения места жительства ребенка с ней на время судебного процесса. Отец девочки находится в СИЗО, его мать недоступна для комментариев. Позиция отца, основанная на его показаниях в суде, заключается в том, что мать злоупотребляла алкоголем и била дочь, а он сам не избивал пасынка, но вступал в драки с матерью из-за ее зависимостей.