Мужчина, которого унесло на бочке в Охотское море, найден погибшим

Мужчина, которого унесло в Охотское море на бочке из-под горюче-смазочных материалов в Хабаровском крае, найден погибшим, сообщили в МЧС РФ.
Отмечается, что местные жители обнаружили тело на побережье в Тугуро-Чемиканском районе и передали полиции.
В поисках мужчины участвовали более 30 человек и шесть единиц техники, включая вертолет Ми-8.
Ранее сообщалось, что трое мужчин на грузовике переезжали устье реки Тыл в Тугуро-Чумиканском районе. Уровень воды в реке резко поднялся, мотор заглох. Двое мужчин спаслись, еще одного мужчину унесло течением на бочке из-под ГСМ.