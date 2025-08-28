Мужчина, которого унесло на бочке в Охотское море, найден погибшим

Ранее сообщалось, что трое мужчин на грузовике переезжали устье реки Тыл в Тугуро-Чумиканском районе. Уровень воды в реке резко поднялся, мотор заглох. Двое мужчин спаслись, еще одного мужчину унесло течением на бочке из-под ГСМ.