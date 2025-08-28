Ричмонд
Мужчина, которого унесло на бочке в Охотское море, найден погибшим

Местные жители обнаружили тело погибшего на побережье в Тугуро-Чемиканском районе.

Мужчина, которого унесло в Охотское море на бочке из-под горюче-смазочных материалов в Хабаровском крае, найден погибшим, сообщили в МЧС РФ.

Отмечается, что местные жители обнаружили тело на побережье в Тугуро-Чемиканском районе и передали полиции.

В поисках мужчины участвовали более 30 человек и шесть единиц техники, включая вертолет Ми-8.

Ранее сообщалось, что трое мужчин на грузовике переезжали устье реки Тыл в Тугуро-Чумиканском районе. Уровень воды в реке резко поднялся, мотор заглох. Двое мужчин спаслись, еще одного мужчину унесло течением на бочке из-под ГСМ.