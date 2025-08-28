Мужчину, который пытался спасти солярку в Охотском море, нашли мёртвым

ЧП произошло, когда трое мужчин пытались пересечь устье реки Тыл на грузовом КАМАЗе. Неожиданно уровень воды поднялся из-за сильного прилива, и грузовик заглох прямо посреди водной преграды. Двое из пассажиров сумели выбраться самостоятельно, но 38-летний мужчина вместе с металлической бочкой, ранее наполненной соляркой, был унесён мощным течением в сторону Охотского моря.