Мужчину, который пытался спасти солярку в Охотском море, нашли мёртвым

В Тугуро-Чемиканском районе Хабаровского края местные жители обнаружили тело мужчины, который пропал более недели назад в Охотском море. Об этом сообщило МЧС России.

Источник: Life.ru

«Погибшего обнаружили местные жители на побережье в Тугуро-Чемиканском районе и передали полиции», — говорится в сообщении.

Life.ru ранее сообщал, что мужчина почти неделю дрейфует на бочке с соляркой в Охотском море, ожидая спасения.

ЧП произошло, когда трое мужчин пытались пересечь устье реки Тыл на грузовом КАМАЗе. Неожиданно уровень воды поднялся из-за сильного прилива, и грузовик заглох прямо посреди водной преграды. Двое из пассажиров сумели выбраться самостоятельно, но 38-летний мужчина вместе с металлической бочкой, ранее наполненной соляркой, был унесён мощным течением в сторону Охотского моря.