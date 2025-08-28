Житель Подмосковья задержан по делу о поджоге двух машин и гаража

«Сотрудники ОМВД России “Павлово-Посадский” Московской области в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в серии поджогов чужого имущества», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, мужчина совершил преступления из личной неприязни к бывшему коллеге. В ночное время он на автомобиле прибыл к дому отца неприятеля в Павлово-Посадском городском округе, где с помощью бутылок с зажигательной смесью поджег припаркованный Nissan и гараж. После этого злоумышленник направился в Электросталь, где аналогичным способом спалил Haval супруги своего знакомого.
«Следственными подразделениями ОМВД России “Павлово-Посадский” и УМВД России по городскому округу Электросталь возбуждены уголовные дела по ст. 167 УК РФ (“Умышленные уничтожение или повреждение имущества”). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в ведомстве.