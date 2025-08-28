Житель Подмосковья задержан по делу о поджоге двух машин и гаража

По предварительной информации, мужчина совершил преступления из личной неприязни к бывшему коллеге. В ночное время он на автомобиле прибыл к дому отца неприятеля в Павлово-Посадском городском округе, где с помощью бутылок с зажигательной смесью поджег припаркованный Nissan и гараж. После этого злоумышленник направился в Электросталь, где аналогичным способом спалил Haval супруги своего знакомого.