Легковой автомобиль влетел в поезд в Амурской области

Авария произошла в 10:07 по местному времени на регулируемом переезде между станциями Моховая Падь и Благовещенск ЗабЖД. По предварительным данным, все предупреждающие сигналы работали исправно, однако водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 392 сообщением Чита—Благовещенск.