Легковой автомобиль влетел в поезд в Амурской области

Водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с пассажирским поездом на железнодорожном переезде в Амурской области. ЧП произошло утром 28 августа, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Пассажиры и локомотивная бригада поезда не пострадали.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля погиб», — говорится в сообщении пресс-службы.

Авария произошла в 10:07 по местному времени на регулируемом переезде между станциями Моховая Падь и Благовещенск ЗабЖД. По предварительным данным, все предупреждающие сигналы работали исправно, однако водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 392 сообщением Чита—Благовещенск.

Пассажиры и локомотивная бригада поезда не пострадали. В связи с инцидентом ожидаются задержки пассажирских поездов № 392 и № 318.