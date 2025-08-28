Суд в Италии счел, что фигурант дела об СП сбежит при отсутствии ареста

Украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток», арестовали в Италии, в частности, потому, что суд посчитал возможным его побег в случае избрания другой меры пресечения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.
Апелляционный суд города Болонья, который принимал решение о подтверждении ареста, учел отсутствие у Кузнецова постоянного места жительства в Италии (его задержали, когда он приехал на отдых) и наличие паспорта со штампами разных стран, «свидетельствующего о чрезвычайной легкости, с которой мужчина часто путешествует».
Также суд обратил внимание на, предположительно, имеющийся у украинца псевдоним «Сергей Кулинич», указанный в международном ордере на арест, выпущенном Германией.
Кроме того, вынося окончательное постановление о заключении Кузнецова под стражу, суд указал на «крайнюю тяжесть и особенность преступлений, по которым он находится под следствием».
Судебное заседание состоялось в прошлую пятницу, 22 августа. Гражданина Украины оставили под арестом минимум до 3 сентября — в этот день будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в Германию.
Задержан Кузнецов был в ночь на 21 августа, по запросу немецкой прокуратуры. Предполагается, что он руководил операциями по подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года.
Добавим, что Москва, как заявило постпредство России при ООН, недовольна ходом расследования диверсии.