Крупную партию героина изъяли в Новосибирске

Изъята партия запрещённого вещества весом более 2 килограммов.

Источник: прокуратура Новосибирской области

В Кировском районе силами сотрудников правоохранительных органов задержали подозреваемого с крупной партией героина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Установлено, что подозреваемый хранил сильнодействующий наркотик с целью дальнейшего сбыта. Всего в ходе осмотра силовики изъяли более 2 килограммов героина, что является особо крупным размером.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время местному наркобарону будет избрана мера пресечения. Сейчас главный вопрос для силовиков — были ли у него сообщники и откуда пришла поставка.