В Германии завершили расследование взрывов на «Северных потоках»

По данным расследования, участники группы прибыли в Германию с Украины через территорию Польши, используя подлинные украинские паспорта, но оформленные на чужие имена. Следователи сделали вывод, что у подозреваемых были влиятельные помощники в государственных структурах. Отмечается, что первый вычисленный дайвер из группы, Владимир С., смог покинуть Польшу и добраться до Киева на автомобиле украинского военного атташе после того, как на его арест был выдан ордер. Среди участников названа также Валерия Т., 40-летняя инструктор по дайвингу из Киева и рекордсменка Украины по глубоководному плаванию (104 метра). Яхтой «Андромеда», с которой была доставлена взрывчатка к газопроводам, управлял опытный моряк из Одессы, входивший в состав экипажа под именами Михаил Попов и Юрий Котенко. Его отпечатки пальцев обнаружили на борту судна.