В Германии завершили расследование взрывов на «Северных потоках»

Германия выдала ордеры на арест диверсантов, подорвавших «Северные потоки».
Все члены диверсионной группы, причастной к подрыву российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», установлены, а на их арест выданы ордера. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на результаты совместного расследования с газетой S? ddeutsche Zeitung и телеканалом ARD.
«Все коммандос, предположительно совершившие теракт, идентифицированы, на их арест выданы ордера», — приводит Die Zeit выдержку из материалов расследования. По данным журналистов, в группу входили семь граждан Украины. Немецкие правоохранительные органы считают, что именно эта группа осуществила подрыв газопроводов в Балтийском море в сентябре 2022 года.
Издание обращает внимание на политическую значимость этого шага, поскольку ранее власти Германии заявляли, что не будут давать делу ход без полного раскрытия обстоятельств. Теперь же, когда подозреваемые официально установлены, возникает вопрос о дальнейшем развитии ситуации с учетом широкой поддержки Украины со стороны Берлина.
По данным расследования, участники группы прибыли в Германию с Украины через территорию Польши, используя подлинные украинские паспорта, но оформленные на чужие имена. Следователи сделали вывод, что у подозреваемых были влиятельные помощники в государственных структурах. Отмечается, что первый вычисленный дайвер из группы, Владимир С., смог покинуть Польшу и добраться до Киева на автомобиле украинского военного атташе после того, как на его арест был выдан ордер. Среди участников названа также Валерия Т., 40-летняя инструктор по дайвингу из Киева и рекордсменка Украины по глубоководному плаванию (104 метра). Яхтой «Андромеда», с которой была доставлена взрывчатка к газопроводам, управлял опытный моряк из Одессы, входивший в состав экипажа под именами Михаил Попов и Юрий Котенко. Его отпечатки пальцев обнаружили на борту судна.
На яхте следователи нашли образцы ДНК и отпечатки всех участников операции, а также следы взрывчатых веществ октогена и гексогена — они совпали с веществами, обнаруженными на обломках трубопроводов. Источники издания отмечают, что эти улики напрямую связывают группу с диверсией.
Несколько мощных взрывов, повредивших нитки газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошел в сентябре 2022 года в зонах Дании и Швеции. Москва выражала недовольство ходом расследования: исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что «речь идет о попытке представить нам неких козлов отпущения», но Россия считает невозможным осуществление такой операции по подрыву без участия других сил.