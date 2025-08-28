Милиция обнаружила 33 нелегальных мигранта под Минском, которых выдворили из Беларуси

Обнаруженные под Минском 33 нелегальных мигранта выдворены из Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
В ведомстве уточнили, что по имевшейся оперативной информации в одном из населенных пунктов, расположенных под Минском, было выявлено три группы нелегальных мигрантов — 33 человека. Речь идет про жителей Афганистана, Марокко, Шри-Ланки, Пакистана.
В пресс-службе отметили, что иностранцы въехали на территорию Беларуси наземным транспортом из России. Виз у них не было. Мигранты намеревались использовать Беларусь как транзитную страну для последующего следования в Польшу.
«В отношении иностранцев приняты решения о выдворении из Республики Беларусь в добровольном порядке», — подчеркнули в милиции.
