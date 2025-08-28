Ричмонд
Милиция обнаружила 33 нелегальных мигранта под Минском, которых выдворили из Беларуси

Обнаруженные под Минском 33 нелегальных мигранта выдворены из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Обнаруженные под Минском 33 нелегальных мигранта выдворены из Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

В ведомстве уточнили, что по имевшейся оперативной информации в одном из населенных пунктов, расположенных под Минском, было выявлено три группы нелегальных мигрантов — 33 человека. Речь идет про жителей Афганистана, Марокко, Шри-Ланки, Пакистана.

В пресс-службе отметили, что иностранцы въехали на территорию Беларуси наземным транспортом из России. Виз у них не было. Мигранты намеревались использовать Беларусь как транзитную страну для последующего следования в Польшу.

«В отношении иностранцев приняты решения о выдворении из Республики Беларусь в добровольном порядке», — подчеркнули в милиции.

Ранее чиновники обсудили перспективы работы пакистанцев в Беларуси.

Тем временем «Минсктранс» заявил про новый способ оплаты штрафов за безбилетный проезд с 1 сентября: «Оплата наличными будет невозможна».

Кроме того, мы собрали, что можно и нельзя делать на Успение Богородицы 28 августа, которое называют Богородичной Пасхой.