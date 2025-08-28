Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Афипском Краснодарского края загорелась установка нефтезавода после атаки ВСУ

В Геленджике после падения обломков дрона загорелась установка НПЗ.

Источник: Комсомольская правда

После атаки дрона Вооруженных сил Украины в поселке Афипский Краснодарского края загорелась установка нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Площадь возгорания не превышает 20 квадратных метров. На месте ЧП работают 21 человек, задействовано восемь единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в Волгоградской области приостановили движение поездов через станцию Петров Вал после падения обломков дрона. После падения обломков БПЛА загорелось строение, которое не относится к пассажирской инфраструктуре.

В Минобороны России сообщили, что российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника за ночь 28 августа. Большая часть дронов противника, 22 единицы, была уничтожено над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА — над территориями Ростовской и Самарской областей.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше