В Афипском Краснодарского края загорелась установка нефтезавода после атаки ВСУ

После атаки дрона Вооруженных сил Украины в поселке Афипский Краснодарского края загорелась установка нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
Площадь возгорания не превышает 20 квадратных метров. На месте ЧП работают 21 человек, задействовано восемь единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее в Волгоградской области приостановили движение поездов через станцию Петров Вал после падения обломков дрона. После падения обломков БПЛА загорелось строение, которое не относится к пассажирской инфраструктуре.
В Минобороны России сообщили, что российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника за ночь 28 августа. Большая часть дронов противника, 22 единицы, была уничтожено над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА — над территориями Ростовской и Самарской областей.