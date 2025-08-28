Ричмонд
В Ташкенте сгорел электромобиль — пострадавших нет

Vaib.uz (Узбекистан. 28 августа). В столице 28 августа на улице Бунёдкор в Чиланзарском районе произошёл пожар: загорелся электромобиль.

Источник: МЧС РУз

О возгорании сообщили в Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкента в 08:09 утра.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место в 08:15, и уже спустя четыре минуты, в 08:19, огонь был полностью ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших.

В настоящий момент специалисты выясняют причины возгорания и устанавливают сумму материального ущерба.

В пресс-службе МЧС не уточнили марку автомобиля, однако, по внешним признакам, обгоревший кузов напоминает китайскую модель Leapmotor C11. Также есть вероятность, что сгоревший транспорт был не чистым электромобилем, а гибридом.