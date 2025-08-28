Ричмонд
Стала известна судьба мужчины, которого унесло в Охотское море на бочке

Поиски мужчины, которого река унесла в Охотское море на бочке из-под ГСМ в Хабаровском крае, завершены трагически.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, тело было обнаружено местными жителями на побережье Тугуро-Чумиканского района и передано правоохранительным органам.

Напомним, что региональный главк МЧС сообщал о проведении поисковой операции с привлечением вертолета для поиска пропавшего. Инцидент произошел, когда мужчину вместе с бочкой из-под горюче-смазочных материалов течение реки вынесло в открытое море.

Ранее сообщалось, что в Приамурье машина столкнулась с пассажирским поездом.

