Пожар произошел в Витебском технологическом университете

Предположительной причиной возникновения пожара стало короткое замыкание электровелосипеда, который находился в тамбуре.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Спасатели потушили пожар в Витебском государственном технологическом университете, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Как проинформировали в ведомстве, сообщение о задымлении в главном корпусе Витебского государственного технологического университета поступило сегодня в 4:34 от системы передачи извещений «Молния».

Когда на место вызова прибыли спасатели, они увидели, что из окна главного корпуса университета на первом этаже шел дым. Как было установлено, огонь возник в тамбуре.

«Работники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Никто не пострадал. На месте происшествия работало 4 единицы спасательной техники», — говорится в сообщении.

В министерстве также уточнили, что предположительно причиной возникновения пожара стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, а точнее — короткое замыкание электровелосипеда.