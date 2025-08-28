Пожар произошел в Витебском технологическом университете

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Спасатели потушили пожар в Витебском государственном технологическом университете, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
Как проинформировали в ведомстве, сообщение о задымлении в главном корпусе Витебского государственного технологического университета поступило сегодня в 4:34 от системы передачи извещений «Молния».
Когда на место вызова прибыли спасатели, они увидели, что из окна главного корпуса университета на первом этаже шел дым. Как было установлено, огонь возник в тамбуре.
«Работники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Никто не пострадал. На месте происшествия работало 4 единицы спасательной техники», — говорится в сообщении.
В министерстве также уточнили, что предположительно причиной возникновения пожара стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, а точнее — короткое замыкание электровелосипеда.