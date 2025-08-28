В Геленджике начался пожар в лесном массиве из-за падения обломков БПЛА

Для борьбы с огнём задействовали 14 специалистов и четыре единицы техники, отметили в штабе. Пострадавших удалось избежать, экстренные службы продолжают работу на местах.
Параллельно в Северском районе ликвидируют последствия атаки БПЛА, добавили в ведомстве. Краевой лесопожарный центр уточнил, что диспетчеры получили сигнал о задымлении в лесу близ Криницы. Прибывшие бригады установили, что пожар начался из-за обломков беспилотника. Сначала огонь охватил 0,3 гектара, но к 06:45 утра площадь увеличилась до 0,7 гектара.
Напомним, за ночь с 27 на 28 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами страны. 18 из них сбили в Краснодарском крае.