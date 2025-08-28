Ричмонд
Mash: Николая Дроздова экстренно госпитализировали

Ведущий программы «В мире животных» и биолог Николай Дроздов был экстренно госпитализирован с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение, однако этот диагноз не подтвердился. Об этом сообщают telegram-каналы.

У Дроздова зафиксировали низкий гемоглобин на фоне онкологии.

Дроздов попал в больницу 5 августа, пишет telegram-канал Mash. Первоначально медики опасались внутреннего кровотечения, однако этот диагноз не подтвердился. У Дроздова обнаружили пониженный уровень гемоглобина, что связано с ранее выявленной онкологией.

Также врачи диагностировали у 88-летнего телеведущего воспаление поджелудочной железы. После операции и полутора недель лечения Дроздову стало лучше, он был выписан из больницы и вернулся домой.

В прошлом году у Николая Дроздова диагностировали рак предстательной железы второй стадии. В июле 2025 года телеведущий перенес операцию по замене сустава на протез. После вмешательства ему стало трудно передвигаться, однако на фоне лечения его состояние стабилизировалось.