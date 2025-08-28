Mash: Николая Дроздова экстренно госпитализировали

В прошлом году у Николая Дроздова диагностировали рак предстательной железы второй стадии. В июле 2025 года телеведущий перенес операцию по замене сустава на протез. После вмешательства ему стало трудно передвигаться, однако на фоне лечения его состояние стабилизировалось.