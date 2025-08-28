На Афипском НПЗ начался пожар после атаки беспилотников

По данным оперштаба, возгорание возникло в результате падения обломков БПЛА на одну из установок завода, площадь пожара составила около 20 кв. м. Предварительно известно, что пострадавших нет, на месте работают сотрудники экстренных служб.
Минобороны России уточнило, что за ночь над Краснодарским краем было перехвачено и уничтожено 18 дронов, еще 22 сбитых беспилотника упали в Черном море. В Геленджике, около села Криница, после падения фрагментов беспилотника произошел пожар в лесу. Всего за ночь над территорией России сбили 102 БПЛА.
