Бывший вице-губернатор Самарской области стал фигурантом нового уголовного дела

Экс-губернатор Самарской области Геннадий Гендин может быть причастен к хищению почти 4 миллионов рублей. Об этом сообщили силовики, рассказывая о новом уголовном деле в отношении Гендина.
«Гендин похитил денежные средства на сумму 3 млн 840 тыс. 926 ₽, которыми распорядился по своему усмотрению. Потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА», — уточнили в правоохранительных органах для ТАСС.
Ранее Гендину уже предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму около 100 млн рублей. Свою вину он не признает.