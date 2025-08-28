В Азове на регулируемом перекрестке столкнулись два автомобиля, пострадали двое детей

В 18:35 на перекрестке улиц Московская и Павлова 27-летний водитель, управлявший автомобилем «Хендай Солярис», при движении на желтый сигнал светофора столкнулся с «Опель Корса» под управлением 39-летнего водителя, который совершал поворот налево.