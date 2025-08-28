Наговициной отказали в восхождении на Пик Победы год назад

Он объяснил, что восхождение было бы возможным, если бы Наговицина смогла двигаться с той же скоростью, что и более опытные участники группы. Однако альпинистка не справилась с темпом, и Ценцевицкий принял решение развернуть ее вниз в безопасном месте.