Наговициной отказали в восхождении на Пик Победы год назад

Альпинистке отказали в восхождении на Пик Победы из-за недостаточной на тот момент подготовки.

Источник: Аргументы и факты

Год назад белорусскому альпинисту Артему Ценцевицкому пришлось отказать в восхождении на Пик Победы альпинистке Наталье Наговициной из-за недостаточной, по его мнению, подготовки. Об этом Ценцевицкий рассказал РИА Новости.

Он объяснил, что восхождение было бы возможным, если бы Наговицина смогла двигаться с той же скоростью, что и более опытные участники группы. Однако альпинистка не справилась с темпом, и Ценцевицкий принял решение развернуть ее вниз в безопасном месте.

Ценцевицкий подчеркнул, что оценить уровень подготовки альпиниста бывает крайне сложно, но в тот момент он посчитал, что подготовка Наговициной недостаточна для успешного восхождения на Пик Победы. По его словам, подготовка к восхождению на эту вершину требует серьезной физической и психологической подготовки.

Альпинист также отметил, что погодные условия на Пике Победы гораздо опаснее, чем на Пике Коммунизма.

«На “Победе”, так сказать, спасение утопающих в 99 процентах случаев — это дело рук самих утопающих», — заключил Ценцевицкий.

Ранее группа из 20 альпинистов, привлеченных фирмой «Ак-Сай трэвел» для сопровождения восхождения Натальи Наговициной на пик Победы, объявила о невозможности продолжения спасательной операции в 2025 году.