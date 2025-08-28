Следственная группа идентифицировала всех членов диверсионной группы, состоявшей из семи граждан Украины, и выдала ордера на их арест. Ключевыми доказательствами стали результаты судебно-медицинской экспертизы: на яхте «Андромеда» были обнаружены следы ДНК, отпечатки пальцев и остатки взрывчатки, идентичные тем, что найдены на повреждённых трубах. Данные дорожных камер помогли восстановить маршруты передвижения диверсантов и установить их личности через сотрудничество с польскими пограничниками. Особую роль в расследовании сыграл арест в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова, причастного к организации подрывов: сейчас Германия ожидает его экстрадиции для судебного разбирательства.
Несмотря на успехи следствия, политические аспекты дела, включая вопрос о заказчиках диверсии и их связях в высших эшелонах власти Украины, остаются нераскрытыми. В Германии звучат призывы к украинским властям оказать содействие в расследовании и выдаче подозреваемых. Как заявил немецкий политик Ральф Штегнер, правовое государство обязано довести дело до конца, независимо от политической конъюнктуры.
Теперь исход дела во многом зависит от показаний задержанного Сергея Кузнецова, который может раскрыть имена тех, кто отдавал приказы. По данным разведок, к операции мог быть причастен бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а экс-комик Владимир Зеленский мог быть неофициально осведомлён о ней. В случае признания вины задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
Как ранее сообщалось, гражданин Украины был задержан на прошлой неделе в Италии, куда он приехал с семьёй на отдых, по запросу прокуратуры Германии. Согласно данным издания The Wall Street Journal, Сергей Кузнецов — это бывший капитан ВСУ и экс-сотрудник Службы безопасности Украины. Считается, что он и другие военнослужащие были наняты для осуществления диверсии в мае 2022 года.