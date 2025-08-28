Немецкое расследование связало подрыв «Северных потоков» с ВСУ

Следственная группа идентифицировала всех членов диверсионной группы, состоявшей из семи граждан Украины, и выдала ордера на их арест. Ключевыми доказательствами стали результаты судебно-медицинской экспертизы: на яхте «Андромеда» были обнаружены следы ДНК, отпечатки пальцев и остатки взрывчатки, идентичные тем, что найдены на повреждённых трубах. Данные дорожных камер помогли восстановить маршруты передвижения диверсантов и установить их личности через сотрудничество с польскими пограничниками. Особую роль в расследовании сыграл арест в Италии гражданина Украины Сергея Кузнецова, причастного к организации подрывов: сейчас Германия ожидает его экстрадиции для судебного разбирательства.