Названы подробности устроенной извращенцем кровавой бойни в школе во время богослужения

Продолжают поступать подробности об очередном школьном расстреле в США. В результате стрельбы в католической школе Миннеаполиса двое детей убиты и 17 ранены. Полиция подтверждает, что подозреваемый в нападении также мертв.
Двое детей были убиты и 17 человек получили ранения в результате массовой стрельбы в среду в католической школе в Миннеаполисе, штат Миннесота, которая всколыхнула общественность, пока следователи ищут ответы на вопросы о причинах преступления.
Стрелок в католической школе Благовещения Пресвятой Богородицы в южном Миннеаполисе убил двух детей в возрасте восьми и 10 лет на церковных скамьях во время утренней мессы. Четырнадцать других детей в возрасте от шести до 15 лет также получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии, но в среду днем официальные лица заявили, что все они, как ожидается, выживут. Нападавший свел счеты с жизнь, пишет The Guardian.
Начальник полиции Миннеаполиса Брайан О’Хара заявил, что «немыслимая трагедия» произошла незадолго до 8:30 утра во время богослужения, посвященного первой неделе учебы в школе. Стрелок приблизился к зданию снаружи и начал стрелять из винтовки по окнам в сторону детей, сидевших на скамьях. Преступник вел огонь по детям и прихожанам из различного оружия, включая винтовку, дробовик и пистолет.
По словам О’Хары, в то время на мессе находились десятки детей. «Это был преднамеренный акт насилия в отношении невинных детей и других верующих. Жестокость и трусость стрельбы по церкви, полной детей, абсолютно непостижимы», — сказал О’Хара.
По словам официальных лиц, трое раненых взрослых были прихожанами, которым было за 80.
Местные новости от 11 февраля подтвердили, что стрелявшего звали Робин Уэстман, ему 23 года. Уэстман вырос в Ричфилде, а мать Уэстмана работала в Благовещенской школе в какой-то должности, пишет The Guardian. Согласно судебным документам, полученным The Guardian, Уэстман подал заявление в округе Дакота об изменении своего имени при рождении с Роберта на Робин, поскольку идентифицировал себя как женщину. Это ходатайство было удовлетворено в январе 2020 года.
По словам О’Хары, винтовка, дробовик и пистолет были недавно законно приобретены стрелком, добавив, что, как полагают, стрелок действовал в одиночку.
О’Хара также сообщил, что стрелок планировал опубликовать манифест на YouTube. Полиция заявила, что в нем «было показано, как он находится на месте преступления, и содержались некоторые тревожные записи». Контент был удален при содействии ФБР, добавил он.
ФБР заявило, что расследует стрельбу как «акт внутреннего терроризма и преступление на почве ненависти, направленное против католиков».
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей, который возглавляет Миннеаполис с 2018 года, заявил на брифинге: «Дети мертвы. Есть семьи, у которых умер ребенок… Не говорите, что сейчас речь идет только о мыслях и молитвах. Эти дети буквально молились. Это была первая неделя в школе. Они были в церкви.».
Доктор Томас Уайатт, заведующий отделением неотложной помощи медицинского центра округа Хеннепин, сказал, что в больницу поступило 11 пациентов, четверым потребовалась операционная.
В детской больнице Миннесоты газете Minneapolis Star Tribune сообщили, что пятеро детей «были госпитализированы в нашу больницу для оказания медицинской помощи», и «не будут сообщать больше подробностей, чтобы уважать частную жизнь наших пациентов и семей».
Губернатор Миннесоты Тим Уолц написал: «Миннесота убита горем. Все, от полицейских, принимающих меры, до духовенства и учителей, обеспечивающих комфорт, до персонала больницы, спасающего жизни, — мы пройдем через это вместе. Крепко обнимите своих детей.».
Дональд Трамп также заявил в социальной сети Truth в среду утром, что он был «полностью проинформирован о трагической стрельбе» и что «Белый дом продолжит следить за этой ужасной ситуацией. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве за всех, кто в ней участвует!».
Директор ФБР Кэш Патель опубликовал заявление в социальных сетях, в котором написал: «ФБР расследует эту стрельбу как акт внутреннего терроризма и преступление на почве ненависти, направленное против католиков».
Дядя Уэстмана, бывший законодатель штата Кентукки Боб Хелерингер, рассказал Associated Press, что он плохо знал Уэстмана, но назвал насилие «невыразимой трагедией».
«Мы молимся за мою сестру и других ее детей, а также, очевидно, за этих бедных, несчастненьких детей», — сказал Хелерингер, прежде чем отметить, что в последний раз он видел Уэстмана на семейной свадьбе три или четыре года назад.
Родители и молодежь с ужасом рассказывали о том, как разворачивалась перестрелка. Рене Лего, прихожанка Благовещенской церкви, у которой в школе учатся пятиклассники и восьмиклассница, рассказала газете Minneapolis Star Tribune, что ее старший сын подумал, что выстрелы были «фейерверком или взрывом газа», прежде чем увидел падающих людей.
«На обоих моих детях кровь», — сказала она. «Это просто ужасно — такая трусость. Этот человек знал, что это была наша первая общешкольная месса в этом году. Очевидно, это было спланировано заранее».
Майкл Симпсон рассказал Associated Press, что его внук, 10-летний Уэстон Халсне, был «ранен пулей, когда сидел у окна церкви». Симпсон сказал, что насилие заставило его задуматься, присматривал ли за ним Бог.
Уэстон Халсн позже рассказал в эфире CNN о том, чему он стал свидетелем. «Я думаю, стреляли через витражи. Это было действительно страшно». — сказал он. «Мы подождали от 10 до пяти минут, я точно не знаю, а потом пошли в спортзал, и двери закрылись, просто чтобы убедиться, что он не войдет».
Он добавил: «Моего друга ранили в спину. Он отправился в больницу. Я очень боялся за него, но, думаю, теперь с ним все в порядке».
А 57-летний Винсент Франкуаль рассказал AP, что его 11-летняя дочь Хлоя сбежала вниз и спряталась в комнате, дверь которой была загорожена столом.
«Сегодня она сказала нам, что думала, что умрет», — сказал он, добавив, что ей было трудно объяснить, что произошло, и он не был уверен, как именно ей удалось спастись. Он сказал, что она испытывала чувство вины за то, что, убегая, оставила одноклассника позади.
Папа Римский Лев XIV направил свои соболезнования в связи со стрельбой в телеграмме, подписанной государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, в которой говорится, что он «глубоко опечален» и выражает соболезнования «всем, кто пострадал от этой ужасной трагедии, особенно семьям, которые сейчас скорбят о потере ребенка».
Инцидент, произошедший в среду, стал четвертой стрельбой за последние 24 часа в Миннеаполисе, штат Миннесота, констатирует The Guardian. В течение вторника и среды три человека были застрелены в трех отдельных инцидентах. По меньшей мере восемь человек также получили огнестрельные ранения в ходе этих перестрелок.
По данным базы данных о стрельбе в школах К-12, в 2025 году в начальных и средних школах было зарегистрировано более 140 случаев стрельбы.