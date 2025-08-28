Названы подробности устроенной извращенцем кровавой бойни в школе во время богослужения

Стрелок в католической школе Благовещения Пресвятой Богородицы в южном Миннеаполисе убил двух детей в возрасте восьми и 10 лет на церковных скамьях во время утренней мессы. Четырнадцать других детей в возрасте от шести до 15 лет также получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии, но в среду днем официальные лица заявили, что все они, как ожидается, выживут. Нападавший свел счеты с жизнь, пишет The Guardian.