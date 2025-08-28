FT: российские войска загнали ВСУ в угол под Константиновкой

«Российские силы активизировали наступление по всей линии фронта, вошли в лес к северу от Славянска и продвигаются ближе к Константиновке», — пишет FT. «В последние недели стало намного опаснее», — сказал боец ВСУ Евгений Ткачев, занимающийся перевозками в регионе, беседе с газетой. По его словам, даже перемещение между населенными пунктами сопряжено с серьезным риском для украинских солдат.