Найдены жители Сахалина, пропавшие 5 дней назад при сборе дикоросов

Четверо жителей Сахалина, потерявшиеся во время сбора дикоросов несколько дней назад, найдены, спасатели выводят их из леса, сообщили в МЧС РФ.
Отмечается, что трое взрослых и 15-летний подросток были обнаружены в районе реки Гульки. Сейчас все они в безопасности.
В поисках людей участвовали 25 спасателей на шести единицах техники, в том числе кинологический расчет и беспилотники. Было обследовано 12 км. В четверг утром специалисты вели воздушную разведку и поиски с вертолета Ми-8 МЧС России.
Напомним, группа из четырех человек отправилась на сбор дикоросов в районе горы Вайда 23 августа и не вернулась.
Сообщалось также, что мужчина, которого унесло в Охотское море на бочке в Хабаровском крае, найден погибшим.