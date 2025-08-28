Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о ночной атаке БПЛА на российские регионы

Силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 102 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Фрагменты БПЛА упали на крышу дома в селе в Ростовской области, из-за угрозы детонации эвакуированы 89 человек из соседних частных домов, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Возгорание на площади 200 кв. м возникло в лесном массиве после падения обломков беспилотника в Геленджике, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

ТАСС собрал основные данные о последствиях атак.

Атака БПЛА на регионы

  • В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 27 августа до 07:00 мск 28 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
  • Перехвачены и уничтожены 22 БПЛА над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА — над территориями Ростовской и Самарской областей, 18 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА — над территорией Республики Крым, по три БПЛА — над территориями Воронежской и Саратовской областей, два БПЛА — над территорией Волгоградской области и один БПЛА — над акваторией Азовского моря, говорится в сообщении ведомства.

Ростовская область

  • Фрагменты БПЛА упали на крышу дома в селе Маньково-Калитвенское Ростовской области, сообщил Слюсарь.
  • Упавшие фрагменты БПЛА повредили электропроводку, дом на два хозяина обесточен.
  • Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, жители этого дома и 50 соседних частных домов были эвакуированы: всего 89 человек, в том числе детей, уточнил Слюсарь.
  • Основная часть жителей временно разместилась у родных и близких, отметил врио губернатора.
  • В пункте временного размещения, который развернут на базе сельского дома культуры, — 12 человек, в том числе два ребенка.

Самарская область

  • 10 поездов, из них 6 пассажирских и 4 пригородных, задерживаются в Самарской области, сообщает Куйбышевская железная дорога.
  • Еще 3 пригородных поезда отменены из-за падения БПЛА в районе станции Кряж (участок Кряж — Липяги).

Геленджик

  • Возгорания возникли в лесном массиве в селе Криница в Геленджике, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
  • Обнаружены три очага общей площадью 200 кв. м.
  • К тушению привлечены 14 человек и 4 единицы техники, говорится в сообщении.
  • В 06:45 мск площадь пожара увеличилась примерно до 0,7 га. Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, а также наращивание сил и средств для тушения.
  • Также в Северском районе ликвидируют последствия атаки БПЛА, уточнили в ведомстве.
  • В обоих случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы.

Волгоградская область

  • На станции Петров Вал в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре, сообщили в Telegram-канале Приволжской железной дороги.
  • По предварительной информации, пострадавших нет.
  • В настоящее время в пути задерживаются пассажирские поезда: № 107 Волгоград — Нижневартовск, № 505 Имеретинский Курорт — Саратов, № 244 Новокузнецк — Анапа, № 358 Уфа — Имеретинский Курорт.
  • В настоящий момент движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области возобновили.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше