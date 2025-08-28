Что известно о ночной атаке БПЛА на российские регионы

Фрагменты БПЛА упали на крышу дома в селе в Ростовской области, из-за угрозы детонации эвакуированы 89 человек из соседних частных домов, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Возгорание на площади 200 кв. м возникло в лесном массиве после падения обломков беспилотника в Геленджике, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
ТАСС собрал основные данные о последствиях атак.
Атака БПЛА на регионы
- В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 27 августа до 07:00 мск 28 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
- Перехвачены и уничтожены 22 БПЛА над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА — над территориями Ростовской и Самарской областей, 18 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА — над территорией Республики Крым, по три БПЛА — над территориями Воронежской и Саратовской областей, два БПЛА — над территорией Волгоградской области и один БПЛА — над акваторией Азовского моря, говорится в сообщении ведомства.
Ростовская область
- Фрагменты БПЛА упали на крышу дома в селе Маньково-Калитвенское Ростовской области, сообщил Слюсарь.
- Упавшие фрагменты БПЛА повредили электропроводку, дом на два хозяина обесточен.
- Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, жители этого дома и 50 соседних частных домов были эвакуированы: всего 89 человек, в том числе детей, уточнил Слюсарь.
- Основная часть жителей временно разместилась у родных и близких, отметил врио губернатора.
- В пункте временного размещения, который развернут на базе сельского дома культуры, — 12 человек, в том числе два ребенка.
Самарская область
- 10 поездов, из них 6 пассажирских и 4 пригородных, задерживаются в Самарской области, сообщает Куйбышевская железная дорога.
- Еще 3 пригородных поезда отменены из-за падения БПЛА в районе станции Кряж (участок Кряж — Липяги).
Геленджик
- Возгорания возникли в лесном массиве в селе Криница в Геленджике, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
- Обнаружены три очага общей площадью 200 кв. м.
- К тушению привлечены 14 человек и 4 единицы техники, говорится в сообщении.
- В 06:45 мск площадь пожара увеличилась примерно до 0,7 га. Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, а также наращивание сил и средств для тушения.
- Также в Северском районе ликвидируют последствия атаки БПЛА, уточнили в ведомстве.
- В обоих случаях пострадавших нет, на местах работают экстренные и специальные службы.
Волгоградская область
- На станции Петров Вал в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре, сообщили в Telegram-канале Приволжской железной дороги.
- По предварительной информации, пострадавших нет.
- В настоящее время в пути задерживаются пассажирские поезда: № 107 Волгоград — Нижневартовск, № 505 Имеретинский Курорт — Саратов, № 244 Новокузнецк — Анапа, № 358 Уфа — Имеретинский Курорт.
- В настоящий момент движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области возобновили.
