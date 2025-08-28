Ангарского маньяка Попкова оставят в СИЗО по делу о двойном убийстве

Спустя 17 лет в Ангарске раскрыли жестокое двойное убийство, совершенное в 2008 году. Обвинение предъявлено Михаилу Попкову — уже осужденному пожизненно бывшему милиционеру, известному как «ангарский маньяк».
— По данным следствия, в августе 2008 года Попков на машине подъехал к Московскому тракту в Ангарске, где встретил двух 27-летних женщин. После ссоры он задушил обеих, уводя их по очереди в лес. Тела обнаружили через несколько дней, но дело тогда приостановили — преступника найти не удалось, — прокомментировали в СУ СКР и прокуратуре региона.
Раскрыть убийство помогли современные методы расследования и повторный анализ старых дел. Попков, уже отбывающий пожизненный срок, сам написал явку с повинной и полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение, по решению суда он будет находиться в следственном изоляторе для дальнейшего установления обстоятельств.
Это уже далеко не первое убийство, в котором признался маньяк. Ранее его признали виновным в убийстве 85 женщин и одного мужчины и приговорили к пожизненному заключению.
