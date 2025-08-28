Ангарского маньяка Попкова оставят в СИЗО по делу о двойном убийстве

— По данным следствия, в августе 2008 года Попков на машине подъехал к Московскому тракту в Ангарске, где встретил двух 27-летних женщин. После ссоры он задушил обеих, уводя их по очереди в лес. Тела обнаружили через несколько дней, но дело тогда приостановили — преступника найти не удалось, — прокомментировали в СУ СКР и прокуратуре региона.