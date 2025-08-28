Ричмонд
Стало известно о новых жертвах «Ангарского маньяка» Попкова

Михаил Попков, известный как «Ангарский маньяк», признал вину в еще двух убийствах, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Михаил Попков, известный как «Ангарский маньяк», признал вину в еще двух убийствах, сообщили в пресс-службе СК РФ. Ему предъявлено новое обвинение.

По данным следствия, в августе 2008 года в Ангарске он познакомился с двумя женщинами на Московском тракте. Между ними возник конфликт. Попков задушил первую жертву веревкой, затем вернулся к машине и убил таким же способом вторую женщину.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый полностью признал свою вину.

Расследование уголовного дела продолжается.

