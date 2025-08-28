Ангарский маньяк Попков признался в убийстве еще двух женщин

Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, признал вину в убийстве еще двух женщин. Ему предъявлено новое обвинение. Об этом в четверг, 28 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
По данным следствия, в августе 2008 года он встретил на Московском тракте в Ангарске двух женщин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Попков задушил веревкой одну из них прямо на улице.
Затем он вернулся к автомобилю, вывел вторую женщину и убил ее таким же способом. В ведомстве отметили, что обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом преступлении.
В Telegram-канале СК РФ уточнили, что следователи ходатайствуют о заключении Попкова под стражу. Расследование продолжается.
В рамках первого уголовного дела рассматривались совершенные мужчиной убийства 22 местных девушек, еще две оказались в числе пострадавших: у них обнаружили тяжкие телесные повреждения. После вынесения приговора маньяк рассказал, что убил еще 59 человек.
«Вечерняя Москва» рассказала о жизни Михаила Попкова, его задержании и новых признаниях в убийствах.