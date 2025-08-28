Кадры столкновения автомобиля с поездом в Благовещенске появились в Сети

В Благовещенске пассажирский поезд снес легковой автомобиль на железнодорожном переезде. Об этом стало известно в четверг, 28 августа.
Сообщается, что машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, водитель легковушки скончался. Видео аварии опубликовал телеканал РЕН ТВ.
4 августа в Ленинградской области грузовой поезд снес автобус с пассажирами на перегоне Олонец — Лодейное. В результате аварии погиб один человек, еще 11 пассажиров пострадали.
11 мая на железнодорожном переезде Кобрин — Городец в Брестской области в Белоруссии трактор столкнулся с пассажирским поездом. В поезде находился 151 человек, никто из этих людей не пострадал.