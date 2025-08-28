«Лука умер на моих руках»: альпинист рассказал о попытках спасти Наговицыну

Немецкий альпинист Гюнтер Зигмунд вместе с итальянцем Лукой Синигалья пытались спасти сломавшую ногу на Пике Победы в Киргизии россиянку Наталью Наговицину. Об этом немец рассказал телеканалу РЕН ТВ.
Гюнтер, Лука, Наталья, а также еще двое альпинистов из группы, Роман и Пол, начали подниматься на Пик Победы утром.
Гюнтер, Наталья и Роман поднялись на пик в полночь, а Лука вернулся из-за обморожения. Немецкий альпинист достиг вершины, а Наговицына и Роман отставали на 4−5 часов. Спуск осложнился ухудшением погоды. Гюнтер вернулся к Луке, однако Наталья и Роман не вернулись.
Гюнтер и Лука нашли травмированную Наговицину на высоте 7250 метров. Они зафиксировали ее сломанную ногу, оставив еду и газ на 4−5 дней, после чего пошли за помощью.
«Ветер был очень сильным, но мы должны были идти. Так что мы оставили ее в разрушенном тенте, но внутри все было хорошо», — рассказал немецкий альпинист.
Из-за плохих погодных условий спуск не удался, и они провели ночь в снежной пещере. При спуске итальянский альпинист погиб.
«Лука начал… Он кричал на нас. Он волновался о своей руке. Прошло пол часа спуска, и он погиб. Он умер на моих руках», — рассказал Гюнтер.
Относительно Наговициной немецкий альпинист назвал ситуацию критической: альпинисты оставили ей припасов, но условия на пике плохие.
Ранее стало известно, что тело Наговициной останется лежать на пике Победы по меньшей мере до весны следующего года. Причиной стало завершение сезона восхождений. До этого на помощь альпинистке отправляли два вертолета, а после неудач на спасение ей направили профессиональных альпинистов, но и эти попытки не увенчались успехом.