«Лука умер на моих руках»: альпинист рассказал о попытках спасти Наговицыну

Ранее стало известно, что тело Наговициной останется лежать на пике Победы по меньшей мере до весны следующего года. Причиной стало завершение сезона восхождений. До этого на помощь альпинистке отправляли два вертолета, а после неудач на спасение ей направили профессиональных альпинистов, но и эти попытки не увенчались успехом.